На Луганщине задержали члена НВФ, который находился в розыске

Задержанный член НВФ так называемой " ЛНР" Пресс-служба СБУ

Мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС

В Новоайдарском районе Луганской области задержали члена незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечается, мужчину задержали на линии боевого столкновения вблизи поселка Трехизбенка Луганской области.

"Уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года", - отметили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, мужчина в составе так называемой "4 отдельной бригады 2 АК НМ ЛНР" с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

В результате задержанному сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Позже мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, ранее в городе Светлодарск Донецкой области контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего сотрудника милиции, который стал агентом "ЛНР" и собирал военную информацию.