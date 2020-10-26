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На Луганщине задержали члена НВФ, который находился в розыске

Задержанный член НВФ так называемой " ЛНР" Пресс-служба СБУ

Мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС

В Новоайдарском районе Луганской области задержали члена незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). 

Как отмечается, мужчину задержали на линии боевого столкновения вблизи поселка Трехизбенка Луганской области.

"Уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года", - отметили в пресс-центре СБУ. 

По данным следствия, мужчина в составе так называемой "4 отдельной бригады 2 АК НМ ЛНР" с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС. 

В результате задержанному сообщили о подозрении по части 1 статьи 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Позже мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, ранее в городе Светлодарск Донецкой области контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего сотрудника милиции, который стал агентом "ЛНР" и собирал военную информацию.

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