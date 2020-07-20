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В Луганской области обнаружили схрон НВФ с противотанковыми минами

Изъятые мины члена НВФ Пресс-служба СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия

Служба безопасности Украины разоблачила в лесу в окрестностях Северодонецка схрон незаконных вооруженных формирований с противотанковыми минами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Обнаруженный арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка. По оперативной информации, схрон в 2014 году обустроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков в тайнике, следователи изъяли две противотанковые мины ТМ-62, 18 артиллерийских снарядов, пять патронов для противотанковых гранатометов различных модификаций, три гранаты Ф-1 и более 500 патронов различного калибра.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.

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Напомним, в начале июня в Бахмуте, Донецкая область, изъяли схрон боеприпасов, который обустроил член незаконных вооруженных формирований в 2014 году.

Правоохранители обнаружили противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.

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