В Луганской области военный убил своего товарища и пытался замаскировать его смерть под самоубийство

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Военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельное ранение сослуживцу

В Станице Луганской “по горячим следам” раскрыли убийство солдата, которое выдать за самоубийство. Об этом сообщает прессслужба Офиса Генерального прокурора.

Как отмечается, 16 ноября 2020 года до военной прокуратуры Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении вроде суицида военнослужащим 1999 года при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

"Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Несмотря на доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения”, - говорится в сообщении.

Военного, признавшегося в убийстве товарища, задержали по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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