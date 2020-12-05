На Луганщине в ДТП погиб боец батальона "Луганск-1", еще три человека пострадали

ДТП в Луганской области Нацполиция

Военный погиб во время возвращения со службы

В Луганской области в районе поселка Смоляниново произошло ДТП, во время которого погиб боец батальона "Луганск-1", а еще три человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Луганской области в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел в результате того, что легковушка ВАЗ-2108 столкнулась с микроавтобусом. Военный, сержант полиции 1981 года рождения, возвращавшийся со службы, погиб на месте. В то же время трех пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы.

Напомним, недавно во Львовской области в ночную пору столкнулись два автомобиля, в результате чего один из водителей погиб на месте, еще два человека скончались в больнице. Тогда произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

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Ранее сообщалось, что в Ровенской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого погибли два человека. По информации правоохранителей, в аварии погибли водитель легковушки и ее сын.