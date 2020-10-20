В Луганской области в больницу попали отец и сын, которые пытались разобрать гранату

Мужчины разбирали боеприпас дома на кухне

В городе Рубежное двое мужчин получили телесные повреждения различной степени и попали в больницу после того, как пытались самостоятельно разобрать гранату. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.

Согласно сообщению, информация о госпитализации 61-летнего мужчины и его 33-летнего сына поступила в дежурную часть отдела накануне вечером от диспетчера "скорой" медицинской помощи.

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Сотрудники следственно-оперативной группы, работающие на месте происшествия, предварительно установили, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв.

Как отмечается, отец и сын были госпитализированы в больницу с телесными повреждения различной степени тяжести. Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются более детальные обстоятельства произошедшего.

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Напомним, недавно в Луганской области прогремел взрыв в подвале многоэтажки, что привело к смерти одного человека.