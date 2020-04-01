На Луганщине полицейские пытали мужчину и угрожали изнасилованием

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Полицейские были отстранены от занимаемых должностей

В Луганской области будут судить двух полицейских, которых подозревают в пытках незаконно задержанного мужчины с целью получения признания вины в совершении кражи, которой он не совершал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, два сотрудники Сватовского отдела полиции, применяя физическую силу и надев на потерпевшего наручники, принудительно доставили его в служебный кабинет. После этого полицейские начали наносили мужчине многочисленные побои, угрожали изнасилованием, осуществляли моральное давление, издевались и совершили другие насильственные действия.

В результате этого правоохранителей отстранили от занимаемых должностей и отправили под домашний арест.

Кроме этого, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые обвиняются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК) и превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили освобожденного в декабре с ОРДЛО мужчину, который находясь в составе незаконных вооруженных подразделений, занимался пытками украинцев.