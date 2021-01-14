На Луганщине обнаружили схрон со взрывчаткой и снарядами: Его заложили еще в 2014 году
В тайнике были шашки, артиллерийские снаряды, патроны
На Луганщине вблизи Северодонецка нашли схрон с военным вооружением, который заложили члены НВФ еще в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Как отмечается, в хранилище обнаружили 13 тротиловых шашек, общий вес которых составляет более 5 кг, и 12 артиллерийских снарядов различного калибра. Также нашли 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25 и более 4 тысяч патронов.
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Ранее сообщалось, что ОБСЕ в течение суток зафиксировала на Донбассе 76 нарушений "режима тишины". Выстрелы раздавались вблизи неподконтрольного Украине Лебяжьего.