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На Луганщине мужчина сорвал и поджег государственный флаг Украины

Флаг Украины Фото из открытых источников

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

На Луганщине полицейские установили личность правонарушителя, который совершил надругательство над государственным флагом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"Сегодня, 30 июля, в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можніківка, вблизи одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджег Государственный флаг Украины", - говорится в сообщении,

Отмечается, что на месте происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний мужчина, который находясь в состоянии сильного алкогольного сп’опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей.  По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами".

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Ранее сообщалось. в Ленинградской области РФ против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипіцина возбудили уголовное дело, поскольку тот упал во время задержания, и древко флага Украины сбило с полицейского кепку

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