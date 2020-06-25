live
Новости » События Читати новину українською

На лице нет живого места: В Харькове зверски избили члена партии Шария

Фото из открытых источников

Неизвестные с битами поджидали молодого человека возле его дома

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Ольги Шарий.

Пострадавшего молодого человека зовут Никита. Уточняется, что 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес начали поступать угрозы со стороны представителей. Спустя некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через пару часов его пытались убить. 

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. На данный момент он в тяжелом состоянии в реанимации.

Новости по теме: В Харькове произошли столкновения “чернобыльцев” с полицией: Есть раненые правоохранители

Напомним, 17 июня у здания Офиса президента состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствование деятельности СМИ.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

МВФ вновь ухудшил прогноз падения мировой экономики В Украине новый антирекорд по коронавирусу: За сутки зафиксировали 940 новых случаев В столице подтвердили еще 43 случая COVID-19 за сутки, - Кличко Правительство усилит контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, – премьер-министр
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Страна в долгах | Ток-шоу
Взрыв на Позняках. Секреты Белого дома. Скандальные
Андрей Портнов | Ток-шоу
Андрей Деркач | HARD с Влащенко | 23.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Уровень поддержки власти. Нормандская встреча | Ток-шоу