На лице нет живого места: В Харькове зверски избили члена партии Шария

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Неизвестные с битами поджидали молодого человека возле его дома

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Ольги Шарий.

Пострадавшего молодого человека зовут Никита. Уточняется, что 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес начали поступать угрозы со стороны представителей. Спустя некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через пару часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. На данный момент он в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, 17 июня у здания Офиса президента состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствование деятельности СМИ.