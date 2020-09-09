На коллекцию картин Порошенко наложили повторный арест, суд также арестовал "Кузницу на Рыбальском", - ГБР

Петр Порошенко Украинская правда

Сейчас картины находятся в музее

Суд повторно наложил арест на коллекцию картин бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также на завод "Кузница на Рыбальском". Об этом заявил заместитель директора ГБР Александр Бабиков, сообщают "Украинские Новости".

По его словам, повторно арестованные картины сейчас находятся в музее, поскольку эти вещи требуют особых условий хранения.

"Картины - такие предметы, сохранение которых требует определенного и бережного к ним отношения. Определенных условий. Поэтому на данном этапе музей - замечательное место для хранения картин. Тем более это дает возможность нашим согражданам полюбоваться и оценить эту замечательную коллекцию", - пояснил Бабиков.

Кроме этого, он отметил, что нет никаких препятствий для граждан, которые хотят полюбоваться этими произведениями искусства, ведь "чем больше киевлян сможет увидеть эту замечательную коллекцию картин, тем больше пользы она принесет". Бабиков заметил, что арест наложен на большой перечень имущества бывшего президента, в том числе и на "Ленкузницу" (завод "Кузница на Рыбальском").

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Напомним, недавно Министерство юстиции Украины получило из Великобритании и уже направило для вручения пятому президенту Украины Петру Порошенко уведомление о подаче против него иска в английский суд.