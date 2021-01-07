live
Новости » События Читати новину українською

На Кировоградщине загорелась церковь

Пожар в церкви "Святого Константина и Елены" ГСЧС

Жертв и пострадавших нет

В селе Копанки Кировоградской области утром загорелась церковь "Святого Константина и Елены". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в 09:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в помещении церкви, расположенной по адресу: Маловисковский р-н, с. Копанки", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что пожар был локализован в 12:20. А в 13:55 он был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар в церкви "Святого Константина и Елены" ГСЧС

Всего к тушению было привлечено 17 человек и 5 единиц техники.

Новости по теме: В канун Рождества спасатели усилили проверку храмов на предмет пожарной безопасности

Напомним, ранее в Хмельницкой области в селе Черниевка произошел пожар в одном из зданий женского монастыря Святого Великого благоверного Князя Александра Невского.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Япония против Китая: Борьба за первенство в энергетической гонке десятилетия В образцах с астероида Рюгу нашли искусственный объект Новый штамм коронавируса достался и Японии Российский Су-30 перехватил японский самолет над Охотским морем. Видео
Loading...

программы канала ZIK

Январский локдаун. Тарифная вакханалия. Кризис в стране | Ток-шоу
Вакцинация и COVID-19 | Сергей Кравченко | Спецэфир на ZIK
Штрафовать за язык. Новые правила локдауна. Где вакцина? | Ток-шоу
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Дуэт