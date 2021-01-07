На Кировоградщине загорелась церковь

Пожар в церкви "Святого Константина и Елены" ГСЧС

Жертв и пострадавших нет

В селе Копанки Кировоградской области утром загорелась церковь "Святого Константина и Елены". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в 09:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в помещении церкви, расположенной по адресу: Маловисковский р-н, с. Копанки", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что пожар был локализован в 12:20. А в 13:55 он был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар в церкви "Святого Константина и Елены" ГСЧС

Всего к тушению было привлечено 17 человек и 5 единиц техники.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в селе Черниевка произошел пожар в одном из зданий женского монастыря Святого Великого благоверного Князя Александра Невского.