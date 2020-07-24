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В Кировоградской области из автомата застрелилась работница колонии

dnews.dn.ua

Трагедия произошла на вышке наблюдения

В Петровской исправительной колонии Кировоградской области 27-летняя сотрудница застрелилась на посту. Об этом сообщает "Утренний город", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

"По информации, погибшая - 1993 года рождения. Трагедия произошла на вышке наблюдения, девушка застрелилась из автомата. Она заступила на смену 23 июля в 8 утра. За два часа до конца смены, в шесть утра следующего дня, 27-летняя девушка покончила с собой", - говорится в сообщении.

В прокуратуре области информацию подтвердили.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас выясняются обстоятельства и причины происшествия", - сообщили в прокуратуре области. 

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