В Киевской области в третий раз закрыли одно и то же подпольное игорное заведение

Сейчас полиция устанавливает организаторов игорного бизнеса

В Броварах разоблачили и прекратили работу игорного заведения, которое в третий раз возобновило свою незаконную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Во время патрулирования города полицейские Броварского отдела полиции обнаружили заведение игорного бизнеса. Местные правоохранители уже неоднократно пресекали его незаконную деятельность, однако заядлые "бизнесмены" снова оборудовали помещение компьютерной техникой и вопреки Закону предоставляли услуги азартных игр", - говорится в сообщении.

Как результат, правоохранители изъяли компьютерное оборудование с комплектующими, мебель, рации, чековые принтеры.

Сейчас полиция устанавливает организаторов игорного бизнеса.

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Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Однако, после этого в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что закон об игорном бизнесе создаст коррупционные риски и не может быть реализован.