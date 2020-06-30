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На Киевщине разоблачили незаконную работу майнинговой фермы, организаторы воровали электроэнергию

Злоумышленники потратили электроэнергию на пол миллиона гривен

Полицейские на месте преступления Национальная полиция Украины

В селе Новоселки Вышгородского района Киевской области обнаружено компьютерное оборудование для "добычи" электронных денег, которое неизвестные подключили к местному трансформатору. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, организаторы похитили электроэнергию на пол миллиона гривен для обеспечения потребностей майнинговой фермы. Сейчас полицейские проводят обыски в помещениях, где производили криптовалюту и определяют людей, причастных к преступлению.

Национальная полиция Украины

Полиция открыла уголовное производство по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования". Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.

Национальная полиция Украины

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Ранее сообщалось, что на Львовщине задержали двух людей по подозрению в убийстве сельского главы. Вероятные злоумышленники жестко избили хозяев дома, похитили деньги и ювелирные изделия.

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