В Киевской области разоблачили группу международного наркосиндиката "Химпром"

Предварительная стоимость изъятых наркотиков составляет более 30 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность "подразделения" международного наркосиндиката известного как "Химпром". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что в 2019 году СБУ разоблачила большинства структур и нарколабораторий "Химпрома", в связи с чем организаторы решили "отделить оставшиеся подразделения".

Так, следователи обнаружили в Киеве и области лабораторию "Химпрома" по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также кол-центры, которые принимали и обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ. По предварительным оценкам, сотрудники СБ Украины изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, свыше 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

Предварительная стоимость изъятых наркотиков составляет более 30 миллионов гривен.

Вместе с тем было найдено 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, 9 поддельных водительских удостоверений, а также документальные материалы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов указанной противоправной деятельности к кадровому составу так называемой "МГБ ДНР".

В настоящее время двое участников синдиката "Химпром" задержаны. Продолжаются следственные действия в отношении более 100 человек-операторов кол-центров.

Новости по теме: Во Львове женщина в состоянии наркотического опьянения забаррикадировалась в аптеке и угрожала нанести себе вред

Напомним, недавно в поселке Кушугум Запорожской области разоблачили и прекратили деятельность нарколаборатории, где изготавливали амфетамин и метамфетамин.