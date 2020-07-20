На карьерах в двух областях людей засыпало песком, трое погибли

Оба инцидента произошли из-за копания песка на несанкционированных карьерах

Спасатели достают тела погибших МВД Украины

В Киевской и Днепропетровской области в карьерах под завалами песка погибли трое людей, среди которых один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня, 20 июля, в селе Тадеевка Киевской области троих взрослых мужчин засыпало оползнем почвы, когда те копали песок в незаконном карьере. На место трагедии выехали спасатели, которые нашли и достали тело погибшего мужчины 1972 года рождения.

Еще двое его товарищей выжили – они выбрались самостоятельно и ушли с карьера до прибытия спасателей. Как оказалось, они хотели набрать песка в неэксплуатирующем карьере и во время этого произошел сдвиг.

В то же время, в селе Комиссаровка Днепропетровской области произошел несчастный случай на местном стихийном карьере. Во время набора песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы, из-за чего засыпало двух человек. Спасатели достали тело ребенка 2005 года рождения, а через несколько минут – тело мужчины 1969 года рождения, оба погибли.

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Напомним, в мае в Харьковской области троих детей засыпало песком в карьере. Они играли там в сопровождении родителей. Двух детей удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания, ее не спасли.