На кандидата на пост городского головы Славянска Павла Придворова было совершено покушение на убийство

Вечером 16 октября во дворе дома №15 по ул. Богомольца совершено покушение на убийство кандидата на пост городского головы Славянска от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Придворова, сообщает пресс-служба партии.

Около 18.00, когда Павел Придворов общался с жителями близлежащих домов, из подъезда дома выскочил неизвестный, держа в руке нож, и пытался нанести им удар кандидату сзади. Павла Придворова спасла быстрая реакция самих жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 УК Украины "покушение на убийство".

Донецкая региональная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратилась к руководству Национальной полиции, Службе безопасности Украины, Центральной избирательной комиссии с требованием взять ситуацию под свой контроль и сделать все от них зависящее, чтобы в преддверии выборов в местные советы в Славянске не пролилась кровь.

"Отказ в регистрации, открытие уголовных дел, угрозы кандидату, его близким и членам команды – это звенья одной цепи. И работа на одну цель – не допустить самого рейтингового кандидата к участию в выборах. Согласно социологическим исследованиям, Павел Придворов является абсолютным лидером предвыборной гонки. И теперь его жизнь находится в серьезной опасности. Сегодня силы, заинтересованные в продолжении войны и отсутствии стабильности на Донбассе, перешли Рубикон", – говорится в заявлении Донецкой региональной организации ОПЗЖ.

"Мы требуем от руководства Национальной полиции тщательного и непредвзятого расследования ситуации. Со своей стороны эта ситуация уже взята под контроль лучшими юристами нашей партии. Мы официально заявляем: Павел Придворов будет продолжать участие в избирательной кампании. Нас не запугать. Победа будет за нами!" – заявляют в "Оппозиционной платформе - За жизнь".