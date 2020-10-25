На избирательном участке Зеленского атаковала активистка Femen без нижнего белья. Фото

Активистка Femen заявила, что Владимир Зеленский сексист

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать. Как сообщает "Страна", на участке также появилась активистка Femen, которая заявила, что Зеленский сексист.

Согласно сообщению, когда президент с супругой шли к избирательному участку, выбежала девушка и задрала юбку красного цвета и показала гениталии в зелёнке и надписью Zexist. Акция была двухсекундная, девушку сразу нейтрализовала охрана главы государства.

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"Активистка выскочила с задранной юбкой. Без нижнего белья. Лобковая часть - в зелёнке. На подоле юбке надпись "Зексист". Так Фемен обозвал правление президента, позволяющего себе и своей команде сексисткие высказывания в адрес женщин", - заявили в организации Femen.

Напомним, в 2019 году во время выборов президента Украины, на избирательном участке Владимира Зеленского также ждала активистка организации Femen без верхней одежды. Девушка восклицала: "Хватит насиловать страну".