В Хустском районе Закарпатской области жестоко избили кандидата в депутаты местной ОТО

На Хустщине жестоко избили кандидата в депутаты в Вышковскую ОТГ Первый кабельный

В Хустском районе Закарпатской области жестоко избили кандидата в депутаты в Вышковскую ОТО от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщает Первый кабельный.

Нападение на Павла Седляра совершили вечером этого воскресенья, когда тот поднимался по лестнице в магазин. К мужчине подбежал юноша в балаклаве и несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший обратился к правоохранителям и снял побои. В полиции открыли производство.