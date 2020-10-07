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В Хустском районе Закарпатской области жестоко избили кандидата в депутаты местной ОТО

На Хустщине жестоко избили кандидата в депутаты в Вышковскую ОТГ Первый кабельный

В Хустском районе Закарпатской области жестоко избили кандидата в депутаты в Вышковскую ОТО от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщает Первый кабельный.

Нападение на Павла Седляра совершили вечером этого воскресенья, когда тот поднимался по лестнице в магазин. К мужчине подбежал юноша в балаклаве и несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший обратился к правоохранителям и снял побои. В полиции открыли производство.

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