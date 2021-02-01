На Хмельнитчине задержали межрегиональную группу фальшивомонетчиков

Для задержания злоумышленников было проведено 18 санкционированных обысков

Правоохранители разоблачили и задержали в Хмельницкой и Одесской областях межрегиональную группу фальшивомонетчиков, которой руководил 38-летний житель Хмельницкого района. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Организаторы преступной группы - 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием", - говорится в сообщении.

Фигуранты четко разграничили свои обязанности: дни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие — их передачей, третьи — сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривен.

Для задержания злоумышленников было проведено 18 санкционированных обысков, в ходе которых правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики и тому подобное.

Части из задержанных уже объявлено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее черновицкие полицейские разоблачили злоумышленника, который занимался сбытом поддельной иностранной валюты на территории области.