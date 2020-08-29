На Хмельнитчине задержали группу метадонщиков

Следователи изъяли у наркодельцов метадон, маковую соломку и каннабис

Обыски у наркодельцов на Хмельнитчине Фото: МВД Обыски у наркодельцов на Хмельнитчине Фото: МВД Обыски у наркодельцов на Хмельнитчине Фото: МВД Обыски у наркодельцов на Хмельнитчине Фото: МВД Обыски у наркодельцов на Хмельнитчине Фото: МВД

Правоохранители провели спецоперацию в Хмельницкой области и задержали группу лиц, которая занималась сбытом метадона в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Спецоперацию проводили в нескольких районах области — Шепетовском, Славутском и Теофипольском. К ней было привлечено более 100 правоохранителей.

"Среди фигурантов уголовных производств — 6 мужчин и 2 женщины, которые жили в нескольких населенных пунктах Славутского и Шепетовского районов. Занимались злоумышленники сбытом метадона преимущественно через так называемые закладки. Часть фигурантов занималась получением заказов, другая — передавала наркотические средства клиентам и раскладывала закладки с наркотиками. Средства за метадон сбытчики получали на банковские карты", - говорится в сообщении.

Во время обысков следователи изъяли у наркодельцов метадон, маковую соломку, каннабис, весы, мобильные телефоны, банковские карты и боеприпасы.

Сейчас задержаны пять человек. Им уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в Киеве задержали двух наркодилеров, которые выращивали и продавали марихуану. Отмечается, что злоумышленники занимались сбытом конопли на территории столицы, а также Киевской, Днепропетровской и Черкасской областей Украины.