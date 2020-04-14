В Хмельницкой области во время возгорания сухой травы заживо сгорела женщина

Пожар в Шепетовке Нацполиция

Вероятно, пожар был спровоцирован брошенным окурком

В городе Шепетовка Хмельницкой области во время ликвидации возгорания сухой травы, спасатели обнаружили обгоревшее тело 37-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло 13 апреля около 19:45 часов.

“На пустыре по ул. Героев Небесной Сотни занялась сухая трава. После локализации пожара на месте происшествия обнаружили обгоревшее тело 37-летней местной жительницы. Во время осмотра тела правоохранители признаков насильственной смерти не обнаружили. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти явилась термическая травма”, - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что рядом с телом погибшего нашли бутылку с жидкостью, которая имеет ярко выраженный запах алкоголя. Также в ее сумочке обнаружили спички. По словам родственников, женщина за жизнь курила сигареты и в последнее время злоупотребляла алкоголем.

Следовательно, по одной из версий следователей потерпевшая могла сама спровоцировать возгорание сухой травы, бросив окурок или спичку.

Следователями Шепетовского отдела было открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Сейчас продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 апреля, в частном жилом доме в селе Костомаровка Кировоградской области вспыхнул пожар, во время тушения которого были найдены тела трех детей.