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На Херсонщине задержали двух "целительниц", которые выманивали у людей средства онлайн

На Херсонщине сестры "лечили" людей онлайн по фото Фото из открытых источников

Один сеанс стоил 1800 грн

На Херсонщине две женщины выдавали себя за целительниц и выманивали у людей деньги через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, две сестры в возрасте 24 и 27 лет из Скадовского района в социальной сети создали страницу, с помощью которой оказывали платные услуги по снятию порчи и диагностики заболеваний. Поэтому клиенты, которые обращались к ним должны были присылать фото больного, а женщины в свою очередь обещали исцеление. Общались с обманутыми правонарушительницы исключительно онлайн с помощью переписок.

При этом добавляется, что один такой сеанс от "целительниц" стоил 1800 грн. Когда деньги поступали на банковскую карточку сестер, они сразу блокировали потенциальных клиентов и больше не выходили на связь.

Кроме этого, среди последних обманутых оказалась мать тяжело больного ребенка. Она обратилась к женщинам за помощью, те в свою очередь диагностировали сильную порчу на сыне клиентки. За свои услуги правонарушительницы выставили цену в 4300 грн, а затем, по традиции, исчезли. Обманутая женщина обратилась к правоохранителям.

Впрочем, полицейским удалось задержать "целительниц". Во время обыска квартиры следователи обнаружили мобильные телефоны, семерки и банковские карты, которые свидетельствуют об их причастности к совершению преступления.

Сами женщины оправдываются тем, что самостоятельно воспитывают детей и нуждаются в деньгах на их содержание.

Сейчас полицейские устанавливают окончательное количество пострадавших, обманутых сестрами. Задержанным инкриминируют нарушения по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. За это они могут оказаться за решеткой на срок от трех до восьми лет.

Фото Нацполиция

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Ранее сообщалось, что в Запорожье разоблачили мужчину, который выманивал у людей реквизиты банковских карт. Он списывал незаконным путем деньги и присваивал их себе.

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