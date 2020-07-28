В Херсонской области в результате непогоды затопило село

Уровень воды на улицах населенного пункта достиг около 30 см

В Херсонской области в Геническом районе в результате непогоды, которая бушевала накануне произошло подтопление домов жителей села Сокологорное. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Сейчас на месте дежурят работники районного отдела полиции. По указанию руководства областного главка полиции им на помощь выехали коллеги из соседних районов и бойцы роты полиции особого назначения.

По словам начальника полиции Херсонской области Дениса Захарченко, в результате сильного дождя уровень воды на улицах населенного пункта достиг около 30 см. Вода пошла во дворы домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 селян.

Отмечается, что безотлагательно была создана комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций Генической райгосадминистрации, в состав которой вошли руководитель районной полиции и его заместители. На месте со вчерашнего дня работают 3 автопатруля районной полиции. Правоохранители обеспечивают охрану публичного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в выкачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи.

По указанию руководства областного главка полиции на помощь местным стражам порядка направлены бойцы роты полиции особого назначения и сотрудники соседних подразделений.

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