На Херсонщине произошла стрельба в жилом районе: Есть раненый

Злоумышленник выстрелил в собственного отца

Задержание злоумышленника в Херсонской области Национальная полиция Украины

В поселке Велетенское Херсонской области задержали мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья в жилом районе. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Херсонской области.

Отмечается, что мужчина в неадекватном состоянии начал стрелять из ружья во дворе собственного дома. Когда правоохранители приехали на место, там находились родители 31-летнего стрелка, которые пытались уговорить сына бросить ружье. Во время этого мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам заперся в доме.

Известно, что правоохранители окружили помещение и после почти часа переговоров с преступником выманили его на улицу, после чего он был задержан. Зарегистрированное ружье у него изъяли.

По словам матери злоумышленника, он недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно и был агрессивным. Родители обратились за медицинской помощью и мужчина должен пройти обследование. Отца злоумышленника госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время правоохранители задержали стрелка и открыли уголовное производство по статьям умышленное убийство и хулиганство. Мужчине может грозить до 15 лет заключения.

Новости по теме: Нелегальное оружие в Украине: Процветание черного рынка и проблемы с регулированием

Напомним, недавно под Одессой полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна своего дома. Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся, что в итоге и произошло.