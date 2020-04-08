В Херсонской области полицейские составили протокол на 15 приезжих из Крыма, бежавших из обсервации

Нацполиция

Нарушители заплатят штрафы от 17 тысяч гривен

Полицейские составили админпротоколы на 15 приезжих из Крыма, бежавших из пункта обсервации. Об этом сообщает пресслежба Херсонской полиции.

Отмечается, в Каланчакском районе Херсонской области полицейские составили административные протоколы на 15 лиц, которые самовольно покинули центр обсервации. Там они должны находиться после возвращения из Крыма.

Отмечается, что за нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17 000 гривен. По информации представителей полиции, через пункт въезда-выезда “Каланчак” с временно оккупированной территории АР Крым на Херсонщину прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр.

Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляции. В отношении 15 нарушителей режима обсервации сотрудники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 “Нарушение правил относительно карантина людей” КОАП. Всем им грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Сообщается, что большинство беженцев из Западной Украины и Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Каланчацкие полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для последующего контроля выполнения ими условий самоизоляции.

Напомним, накануне в Украине заработал приложение для контроля обсервации и самоизоляции. Более подробно о его работе, читайте по ссылке.