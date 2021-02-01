В Харьковской области водитель сбил двух пьяных пешеходов

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42-летний и 35-летний мужчины получили травмы и были доставлены в больницу

В Харьковской области под колеса автомобиля "ВАЗ-2110" попали двое пьяных пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"1 февраля около 11:20 на трассе "Харьков - Киев – Довжанский" возле пгт Рогань 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" совершил наезд на двух пешеходов. Мужчины переходили дорогу в неустановленном месте. Они находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42-летний и 35-летний мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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