На Харьковщине пассажиры без масок задержали поезд на час

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Электричка простояла на одной из станций 51 минуту

За пассажиров-нарушителей масочного режима на Харьковщине почти на час задержался в пути пригородный поезд. Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

"8 июля пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Причиной этого стало нарушение пассажирами карантинных требований, а именно – пребывание в вагоне электропоезда без защитных масок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров-нарушителей выявили во время посадки в поезд на станции "Дергачи". На замечания и роз’объяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкой связи о необходимости пользоваться защитными масками. Проводники вызвали на место полицию.

Правоохранители провели разъяснительную работу среди нарушителей, но из-за этого пострадали другие пассажиры, поскольку поезд простоял на станции "Дергачи" 51 минуту, а на конечную станцию "Харьков-Пассажирский" прибыл с задержкой в 49 минут.

Укрзализныця напомнила, что Харьковщина входит в перечень областей, которые не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий по коронавирус, и призвала пассажиров соблюдать карантин.

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