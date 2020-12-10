На границе с Венгрией задержали дипломата, который вез контрабандные сигареты

По неофициальной информации, задержанный является бывшим депутатом венгерского парламента

На границе в пункте пропуска "Лужанка" задержали венгерского дипломата с контрабандой сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, пограничники осуществили углубленную проверку микроавтобуса SEAT, которым из Украины пытался выехать гражданин Венгрии. Также иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

Как отмечается, во время осмотра автомобиля с участием пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ДТС и с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении авто обнаружили сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY".

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Сейчас идет подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на журналиста Дмитрия Тужанского, задержанный является также бывшим депутатом парламента Венгрии. Во время осмотра транспортного средства присутствовали представители венгерского консульства в Берегово.

"По моей информации, дипломатом-контрабандистом оказался дважды депутат венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006-2010 и 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - рассказывает журналист.

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Напомним, недавно в Донецкой области пограничники нашли "клад", где было 330 ящиков сигарет, около 60 тысяч бутылок и более 570 тетрапаков алкогольной продукции на общую сумму свыше 13,5 млн гривен.