На границе с Румынией внедорожник пытался наехать на наряд

На границе с Румынией внедорожник пытался наехать на наряд ГПСУ

Машина оказалась набитой пачками сигарет

На границе с Румынией в Черновицкой области сотрудники ГПСУ выстрелами остановили внедорожник, которым пытались наехать на наряд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Наряд отдела пограничной службы "Фальков" возле заградительного забора обнаружил внедорожник. Водитель транспортного средства не выполнил требование правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников. После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля", - говорится в сообщении.

Там отметили, что даже после этого злоумышленник продолжил движение на своем внедорожнике, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые прибегли к побегу.

"Как выяснилось, заброшенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается, сейчас поиск контрабандистов продолжается. О происшествии сообщено в соответствующие органы Украины и румынским пограничникам.

В пресс-службе добавили, что это уже не первый случай в области, когда контрабандисты, чтобы избежать ответственности, ставят под угрозу жизнь и здоровье правоохранителей.

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Ранее сообщалось, что с начала этого года в Украине правоохранители изъяли ряд предметов контрабанды на 204 миллиона гривен и начали 47 расследований о коррупции на таможне.