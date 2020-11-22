На границе с РФ задержали мужчину, который с 2016 года находился в розыске по подозрению в изнасиловании

Также задержанного подозревают в нарушении неприкосновенности жилища

Задержание разыскиваемого мужчины в Харьковской области Восточное региональное Управление ГПСУ

В Харьковской области на границе с Россией задержали гражданина Украины, который находился в розыске с 2016 года по подозрению в изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ в Фейсбук.

Отмечается, что вчера, 21 ноября, в пункте пропуска "Гоптовка" во время осуществления мер пограничного контроля в отношении гражданина Украины, который следовал из России, сработала одна из баз данных правоохранителей.

Как оказалось, Нацполиция разыскивает украинца еще с 2016 года по подозрению в совершении на территории Днепропетровской области преступлений по статьям об изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилья. В результате мужчину задержали и передали правоохранителям.

Напомним, недавно правоохранители на границе с Россией задержали экс-начальника одного из территориальных подразделений МВД Львовской области, который с 2013 года находился в розыске "Интерпола" из-за взяточничества. Экс-правоохранитель несколько лет назад получил более 135 тыс. грн за "крышевание" наркобизнеса.