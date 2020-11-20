На границе с РФ задержали бывшего украинского силовика, которого 7 лет разыскивал Интерпол

Экс-правоохранитель несколько лет назад получил более 135 тыс. грн за "крышевание" наркобизнеса

Правоохранители на границе с Россией задержали эксначальника одного из территориальных подразделений МВД Львовской области, который с 2013 года находился в розыске "Интерпола" из-за взяточничества. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина, занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в течение 2011-2012 годов получил от четырех человек взятки на общую сумму свыше 135 тыс. грн. Взамен он должен был обеспечить непривлечение преступников к уголовной ответственности и прикрывать незаконную деятельность по изготовлению и сбыту опия.

В феврале 2013 года экс-чиновнику заочно объявили о подозрении, ведь он уклонялся от явки в правоохранительные органы. После этого он более 7 лет скрывался на территории Израиля и Российской Федерации. Сейчас же его удалось задержать при попытке пересечь границу с Россией.

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