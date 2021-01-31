На границе с Польшей задержали украинца, которого 5 лет разыскивали за убийство

Госпогранслужба

Задержанного передали правоохранителям

В Украине на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивают за умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ Фейсбук.

Отмечается, что мужчина пытался выехать в Польшу на автобусе "Львов – Вроцлав". Однако во время процедуры паспортного контроля на его документы сработала база данных пограничников с пометкой "при обнаружении задержать".

Украинские пограничники сразу задержали мужчину и известили об этом полицейских. Как оказалось, 40-летнего украинца с декабря 2015 года разыскивают правоохранители Львовщины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное убийство". В результате задержанного передали представителям Нацполиции.

Напомним, недавно в Украине на пункте пропуска "Бачевск" задержали экс-директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко, который является подозреваемым по "газовому делу" бывшего нардепа Александра Онищенко. Мужчину взяли под стражу с альтернативой залога.

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Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили женщину, которая пыталась провести в Украину 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.