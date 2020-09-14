На границе Беларуси и Украины застряли 1,5 тыс. хасидов

Инцидент возник из-за закрытия украинской границы для иностранцев

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

На границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Беларуси.

Отмечается, что иностранцы планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана. Однако их не пропустили на территорию Украины из-за ограничения въезда. "Кабинетом министров Украины с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба соседнего государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, направляющимся как в составе организованных групп, так и отдельно ", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве добавили, что с белорусской стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено.

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Напомним, недавно в Умани Черкасской области у шести хасидов-паломников обнаружили заражение коронавирусом.

Впоследствии стало известно, что для паломников, которые больны коронавирусом COVID-19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь, а для контактных лиц – изолятор.