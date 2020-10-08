На Донбассе женщина с ребенком подорвались на мине, - отчет ОБСЕ

Разминирование территории Минобороны

Инцидент произошел 28 сентября в поле вблизи Золотого-5

В Луганской области женщина и ее 11 летний наступили на мину, в результате чего получили осколочные ранения. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел 28 сентября в поле близ Золотого-5 (Михайловка). Женщина вместе с сыном и дочерью искала свою корову. В поле она наступила на взрывное устройство, в результате чего получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Пострадавшая добавила, что ее сын получил ранение глаз, а дочь не пострадала.

Впоследствии эту информацию подтвердили в больнице Первомайска (неподконтрольный правительству). Там дополнительно сообщили, что парню прооперировали глаза.

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Напомним, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщила, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования начали командно-штабные военные учения, в связи с этим армейские подразделения были приведены в полную боевую готовность.