На Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины

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Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет

С начала текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березовое, НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Как отмечается, выстрелы представителей НВФ были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас события на Донбассе разворачиваются по первому сценарию.