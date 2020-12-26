live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины

Фото из открытых источников

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет

С начала текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березовое, НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Новости по теме: Пересмотра Минских соглашений без прямого диалога Киева с ОРДЛО не будет, - Путин

Как отмечается, выстрелы представителей НВФ были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

Новости по теме: Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас события на Донбассе разворачиваются по первому сценарию. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский подписал государственный бюджет на 2021 Вакцина от коронавируса в Украине будет платной: для кого Небольшой, но будет: Зеленский ожидает в 2021 году подъем в экономике Зеленский заверил, что будет вакцинироваться против COVID-19 за свой счет
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20