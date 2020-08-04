На Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны НВФ

Потерь и ранений среди украинских военных нет

Фото из открытых источников

С начала суток 4 августа на участках украинских подразделений в районе ООС зафиксировано 3 обстрела со стороны противника. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбук.

Отмечается, что украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Сейчас известно, что НВФ осуществили по одному провокативный выстрела из гранатомета возле населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское. В штабе отметили, что на других участках фронта режим прекращения огня соблюдался в полной мере.

В пресс-службе штаба ООС добавили, что в районе проведения Операции продолжается разминирование территории по заявкам местных жителей. В частности, за сутки 3 августа было проведено разминирование почти 3,5 гектаров площади на линии разграничения.

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Напомним, за минувшие сутки, 3 августа, незаконные вооруженные формирования совершили три обстрела. Однако девятые сутки подряд, с начала режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава ООС нет.