На Донбассе зафиксировали три нарушения тишины представителями НВФ, - ООС

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Противник открывал провокационный огонь из гранатомета

В течение этих суток, 11 декабря, представители незаконных вооруженных формирований три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в направлении украинских позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.

Кроме этого, представители НЗФ открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное и Зайцевое, применив на этих участках стрелковое оружие.

Поскольку огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

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Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что вопрос размещение миротворцев ООН на Донбассе не обсуждается, поскольку Россия может использовать право вето в Совбезе ООН.