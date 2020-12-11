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На Донбассе зафиксировали три нарушения тишины представителями НВФ, - ООС

Фото из открытых источников

Противник открывал провокационный огонь из гранатомета

В течение этих суток, 11 декабря, представители незаконных вооруженных формирований три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, в направлении украинских позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета.

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Кроме этого, представители НЗФ открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное и Зайцевое, применив на этих участках стрелковое оружие. 

Поскольку огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, украинские подразделения оружие в ответ не применяли. 

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Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что вопрос размещение миротворцев ООН на Донбассе не обсуждается, поскольку Россия может использовать право вето в Совбезе ООН. 

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