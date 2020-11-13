На Донбассе зафиксировали четыре обстрела НВФ, возле Марьинки работал снайпер

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Украинским военным пришлось открыть ответный огонь

От начала текущих суток, 13 ноября, на востоке Украины зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки ”Восток”, рядом с населенным пунктом Каменка, противник применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного – автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Также вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня снайпером противника. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы дали адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера НВФ прекратились.

Как отмечается, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что с марта на востоке Украины не во время боя погибли 44 украинских военных.