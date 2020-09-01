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На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали две провокации со стороны НВФ, - ООС

Фото из открытых источников

Потерь со стороны украинских военных нет

За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, провокация из стрелкового оружия замечена на участке вблизи Водяного. Также неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки.

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Поскольку эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, то украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие выстрелов противника, не было.

Как отмечается, с начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, с 1 сентября пропускные операции в КПВВ на Донбассе будут осуществлять ежедневно с 07:00 до 18:30, однако в сторону ОРДЛО после 18:00 граждане пропускаться не будут. 

 

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