На Донбассе возле линии разграничения обнаружили схрон со снарядами, защищенный " растяжкой"

Было изъято более 80 единиц боеприпасов

В Донецкой области неподалеку от линии разграничения сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили скрытый арсенал с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

Согласно сообщению, схрон был обустроен в канализационной трубе на территории одного из поселков вблизи линии разграничения.

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Из тайника правоохранители изъяли более 40 снарядов к противотанковому гранатомету ПГ-9 и 43 стартовые пороховые заряды ПГ-15п.

Как отмечается, саперы также обезвредили растяжку, которая была установлена на входе в трубу. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

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Напомним, в Луганской области, вблизи Северодонецка, нашли схрон с военным вооружением, который заложили члены НВФ еще в 2014 году.