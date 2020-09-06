На Донбассе во время тушения пожара пропали без вести два бойца ООС

Пожар на Донбассе ГСЧС

Бойцы Объединенных сил задействованы в тушении масштабных пожаров в Донецкой и Луганской областях

На Донбассе 5 сентября во время тушения пожара вблизи Верхнеторецкого (Донецкая область) пропали без вести два военнослужащих Объединенных сил. Бойцы были задействованы в операции по ликвидации огня в регионе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, украинские военные совместно со спасателями ГСЧС продолжают тушить масштабные пожары в лесных и степных зонах. По состоянию на утро огонь был ликвидирован возле Красногоровки, Гладосово, Валуйского, Новгородского и Верхнеторецкого.

"Однако во время тушения пожара пламенем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", - заявили в штабе ООС.

По предварительной информации, ликвидация пожаров продолжается возле Луганского и в районе населенных пунктов Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево.

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К слову, за прошедшие сутки, 5 сентября, и по состоянию на утро 6 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано, режим тишины сохраняется.

Напомним, накануне в Луганской области ликвидировали пожар в 2 очагах возгорания сухой травы и лесных насаждений и локализовали огонь вблизи села Болотенное. Однако, между деревнями Лобачево и Старый Айдар возникло новый пожар.



