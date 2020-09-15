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На Донбассе во время проведения инженерных работ подорвался украинский военный

Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение

Вблизи Водяного подорвался военнослужащий Объединенных сил

 Фото из открытых источников

Вблизи Водяного Донецкой области на неизвестном устройстве подорвался военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел во время проведения инженерных работ. В результате подрыва военный получил ранение средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение.

Пока известно, что на месте работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, 8 сентября во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2.  Тогда воинам оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние их здоровья оценивали как удовлетворительное.

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Ранее сообщалось, что один из двух украинских военных, которые пострадали в результате подрыва авто на Донбассе, умер. Мужчина ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий.

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