На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного

На Донбассе во время обстрелов боец ООС получил ранения Фото из открытых источников

Военный получил сквозное ранение в ногу

На Донбассе за прошедшие сутки, 19 сентября, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) трижды нарушали перемирие и открывали огонь вблизи Песков и Павлополя. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески (Донецкая область) противник открыл огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Пострадавшему бойцу оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Кроме этого, факт применения стрелкового оружия зафиксировали возле села Павлополь Донецкой области. Также в районе населенного пункта Водяное был замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Однако, средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлено.

"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

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С начала этих суток, 20 сентября, режим тишины соблюдается до всей линии разграничения.

Напомним, перед этим НВФ дважды нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета возле населенных пунктов Водяное и Новотошковское.