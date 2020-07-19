На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного

Фото из открытых источников

Незаконные формирования применили противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы

В течение минувших суток, 18 июля на Донбассе незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил из запрещенного вооружения. В результате боевых действий украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Старогнатовки НВФ на рассвете применили противотанковый ракетный комплекс и станковые противотанковые гранатометы, а в вечернее время – вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме этого, возле Водяного вооруженные формирования стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Тогда как неподалеку Новоселовки Второй противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, обстрелы также велись возле Талаковки и Гнутового.

Новости по теме: Резников: Донбасс не был целью России и не интересует ее

Того же дня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" незаконные вооруженные формирования вели огонь возле Новотошкивского, Хутора Свободного и Причепиловки. На этих участках фронта противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрелов накануне украинский военнослужащий получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение. В ответ на атаку противника бойцы ООС открыли огонь в ответ. По данным разведки, со стороны НВФ – один погибший.

С начала этих суток, 19 июля, вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Новости по теме: Послы четырех государств ЕС передали на Донбасс гуманитарную помощь

Напомним, недавно в Донецкой области прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела медицинского персонала во время эвакуации тела погибшего бойца. Заметим, атаку НВФ начали 13 июля возле Зайцевого, во время чего погиб военный медик.