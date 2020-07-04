На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного

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НВФ применили артиллерийские системы, минометы и гранатометы

За прошедшие сутки, 3 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 20 раз обстреливали позиции Объединенных сил, в результате чего ранения получил украинский боец. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, НВФ использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Новотошкивського вооруженные формирования применили артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив 40 снарядов. Кроме этого, обстрелы были зафиксированы возле Южного, Железного, Шумов, Орехов, Хутор Свободного, Попасной и Катериновки.

Кроме того,НВФ открыли огонь и по населенном пункта Зайцевое. В результате этого погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940-го года рождения.

Также украинские позиции атаковали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки, Водяного, Камянки, Старогнатовки и Песков.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, который возник, загорелась соседская постройка.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность", - добавили в штабе ООС.

Напомним, накануне в результате разрыва собственного миномета трое участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе погибли, еще двое получили ранения.