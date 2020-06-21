На Донбассе во время обстрелов пострадал украинский боец

Фото из открытых источников

НВФ применили минометы и противотанковые гранатометы

С начала этих суток, 21 июня, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреливали украинские позиции, в результате чего пострадал военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, обстрелы наблюдались в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумов. Там вооруженные формирования дважды били по украинским позициям из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Кроме этого, защитников Железного противник обстрелял из 120-мм минометов, а оборонцев Крымского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов 21 июня военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", – добавили в пресс-центре ООС.

По данным штаба, сейчас ситуация в районе проведения операции контролируемая.

Новости по теме: На Донбассе во время обстрелов погиб военный ООС

Напомним, накануне в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.