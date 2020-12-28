На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного
Противник открыл огонь возле села Чермалык
На Донбассе 28 декабря незаконные вооруженные формирования открыли огонь в сторону украинских позиций, в результате чего был ранен военнослужащий ООС. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".
По предварительной информации, противник совершил обстрел позиций украинских защитников вблизи села Чермалык Волновахского района Донецкой области.
В результате атаки один украинский военнослужащий получил ранения. Воина доставили в лечебное учреждение и оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние военного не уточняется.
Напомним, накануне на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований совершили шесть обстрелов украинских позиций, в результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.
В связи с этим украинская делегация в ТКГ подготовила и направила ноту на СММ ОБСЕ.