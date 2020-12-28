На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного

На Донбассе ранили украинского военного Фото из открытых источников

Противник открыл огонь возле села Чермалык

На Донбассе 28 декабря незаконные вооруженные формирования открыли огонь в сторону украинских позиций, в результате чего был ранен военнослужащий ООС. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

По предварительной информации, противник совершил обстрел позиций украинских защитников вблизи села Чермалык Волновахского района Донецкой области.

В результате атаки один украинский военнослужащий получил ранения. Воина доставили в лечебное учреждение и оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние военного не уточняется.

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Напомним, накануне на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований совершили шесть обстрелов украинских позиций, в результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование.

В связи с этим украинская делегация в ТКГ подготовила и направила ноту на СММ ОБСЕ.