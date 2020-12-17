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На Донбассе вблизи Авдеевки работал снайпер НВФ: Ранен один украинский боец

Раненые военные на Донбассе Минобороны

Состояние военнослужащего стабильное, он находится в сознании

Сегодня, 17 декабря, на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил работал снайпер незаконных вооруженных формирований вблизи населенного пункта Авдеевка, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы.

"Сегодня, 17 декабря, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранения военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки. Украинской группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - заявила украинская сторона в ТКГ.

Как отмечается, раненый боец был немедленно доставлен в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего стабильное, он находится в сознании.

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Напомним, за прошедшие сутки, 16 декабря, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

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