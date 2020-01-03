На Донбассе в течение 2020 года погибли 389 членов НВФ, – разведка

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе REUTERS

Среди них 190 представителей противника погибли после наступления "режима тишины"

На Донбассе в течение 2020 года погибли 389 членов незаконных вооруженных формирований еще 611 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-офицер ВСУ Сергей Нещадым в Фейсбук.

Отмечается, что среди этих смертей 190 представителей противника погибли уже после наступления полного и всеобъемлющего режима, а 240 человек получили ранения и травмы.

Это произошло из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывов на собственных минных полях, употребления алкоголя и наркотиков, попыток самоубийства и тому подобное. "Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и смерть в результате болезни", – говорится в сообщении.

Кроме того, за год незаконные вооруженные формирования потеряли 60 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, на Донбассе 2 января представители незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и пулемет. "Режим тишины" был нарушен возле Лебединского, Павлополя и песок.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию по разрешению конфликта на Донбассе, заявил, что было бы проще для украинских военных, если бы дали команду "вперед". По его словам, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на востоке.